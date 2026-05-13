VfL Nagold: Neue Chancen für neue Leute

Die Landesliga-Saison ist für den VfL Nagold gelaufen. Da das Hauptaugenmerk nun der zweiten Mannschaft gilt, werden in der ersten Mannschaft Plätze frei – etwa für Tarek Türk.

SV Seedorf – VfL Nagold (Samstag, 15.30 Uhr). Nach dem 2:2-Unentschieden im Reinhold-Fleckenstein-Stadion gegen den Tabellenzehnten VfL Mühlheim steht am für den VfL Nagold in der Fußball-Landesliga der schwere Gang zum SV Seedorf an. Die Gastgeber, mit 30 Punkte auf Platz zwölf nur hauchdünn von der Relegation entfernt, werden natürlich alles versuchen, um ihren zwei-Punkte-Vorsprung auf den SSC Tübingen aufrecht zu erhalten.

Der SV Seedorf zählt im hinteren Tabellendrittel zu den Mannschaften, die mit am wenigsten Torabschlüsse zu verzeichnen haben, stehen aber in der Defensive mit 57 Toren relativ gut da. Zuletzt hat sich die Mannschaft ein 1:1-Unentschieden gegen Tabellenführer TSG Balingen II erkämpft. Dabei war der Ausgleich vor über 200 Zuschauern erst tief in der Nachspielzeit (90.+4) gefallen. Ein weiterer Beleg dafür, dass die zweikampfstarken und mit einer körperbetont angelegen Spielweise ausgestatteten Seedorfer von Trainer Emanuele Ingrao nicht für frühzeitiges Aufgeben steht.

Zweite Mannschaft verlässt Abstiegsplatz

Für den VfL Nagold hingegen ist die Saison gelaufen. Mehr als ein oder zwei Plätze in der Tabelle gutmachen ist nicht mehr möglich. Aus diesem Grund liegt das Hauptaugenmerkt darauf, die zweite Mannschaft in der Bezirksliga zu halten. Zwischendurch auf einen Abstiegsplatz gerutscht, hat die Unterstützung aus der Landesliga zuletzt Früchte getragen. Nico Gaiser, Tom Gutekunst und Niklas Watzl konnten sich in den letzten Spielen in die Torschützenliste eintragen. Beim zuletzt etwas dürftigen 2:2 gegen Grün-Weiß Ottenbronn standen mit Tom Gutekunst, Daniel Huss, Niklas Watzl, Chris Wolfer, Jonny Rothfuß und Nico Gaiser gleich sechs Spieler aus dem Landesliga-Kader auf dem Platz.

Das öffnet aber auch Türen für junge Spieler, sich in der Schlussphase der Landesliga für zukünftige Aufgaben zu empfehlen. So stand gegen den VfL Mühlheim Tarek Türk in der Startelf, Daniel Huss wurde eingewechselt.