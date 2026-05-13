VfL Nagold: Neue Chancen für neue Leute

Die Landesliga-Saison ist für den VfL Nagold gelaufen. Da das Hauptaugenmerk nun der zweiten Mannschaft gilt, werden in der ersten Mannschaft Plätze frei – etwa für Tarek Türk.
SV Seedorf – VfL Nagold (Samstag, 15.30 Uhr). Nach dem 2:2-Unentschieden im Reinhold-Fleckenstein-Stadion gegen den Tabellenzehnten VfL Mühlheim steht am für den VfL Nagold in der Fußball-Landesliga der schwere Gang zum SV Seedorf an. Die Gastgeber, mit 30 Punkte auf Platz zwölf nur hauchdünn von der Relegation entfernt, werden natürlich alles versuchen, um ihren zwei-Punkte-Vorsprung auf den SSC Tübingen aufrecht zu erhalten.