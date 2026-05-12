VfL Nagold: Nagolds größter Verein will frische Akzente setzen

Der VfL Nagold will mit einem attraktiven Kursangebot neue Zielgruppen erschließen. Aber auch in Sachen Gemeinschaft sollen frische Akzente im größten Nagolder Verein gesetzt werden.

„Der VfL Nagold ist attraktiv und wächst – und darauf können wir stolz sein“, fasste der Vorsitzende Holger Ehnes bei der Hauptversammlung im Sportheim die insgesamt erfreuliche Entwicklung zusammen. So werden derzeit rund 1.900 Mitglieder, 150 Teilnehmer in den verschiedenen Kursangeboten sowie 250 Ehrenamtliche gezählt.

Zwar gehen Entwicklungen wie die nachlassende Vereinstreue, die sinkende Bereitschaft zur Übernahme von Ehrenämtern oder die gesamtwirtschaftliche Lage auch an einem Verein wie dem VfL Nagold nicht spurlos vorüber. Wie der VfL-Vorsitzende aber mit Blick auf die strategische Perspektive unter dem Motto „Bei uns ist der Sport zu Hause“ deutlich machte, will man dem jedoch mit einem attraktiven Sportangebot begegnen – und zwar mit Vielfalt, Qualität und Zugang für alle.

Im Juni ist die Neuauflage des Ehrenamtsfestes geplant

In diesem Zusammenhang nannte Holger Ehnes unter anderem das Kursangebot Aktiv+, das Triathlon-Rookie-Team oder den Reha- und Cardiosport. So bietet der VfL Nagold beispielsweise aktuell sechs Fitness- und Gesundheitskurse im Bewegungsraum des Sportheims an.

Doch auch die Förderung der Gemeinschaft hat sich der Vorstand auf die Fahnen geschrieben. So sind im Juni ein Vereinstreff sowie eine Neuauflage des Ehrenamtsfestes geplant.

Bayern-Camp für talentierte Nachwuchskicker

Als 2. Vorsitzender beleuchtete Ulrich Hamann in seiner Rückschau die vielfältigen Aktivitäten in den 17 VfL-Abteilungen. Dabei nannte er unter anderem die Spende der Frauengymnastik an das Frauenhaus oder die Aktion „Kids kicken für Kids“ zu Gunsten der Kinderkrebshilfe in Tübingen.

Highlights waren daneben das Bayern-Camp für talentierte Nachwuchskicker im Reinhold-Fleckenstein-Stadion, das Beach-Soccer-Turnier der Grundschulen auf dem Longwyplatz oder die jüngste Bahneröffnung der Leichtathleten mit einem neuerlichen Teilnehmerrekord. Als „niederschwelliges Angebot für Kinder, bei dem alle viel Spaß haben“, bezeichnete Ulrich Hamann das jährliche Kinderfest im Kleb – und in der Kindersportschule KISS werde „Freude an Bewegung vermittelt“.

„Eisberghalle wird ein Gewinn für den Schul- und Vereinssport sein“

Wie Kassier Klaus Rentschler mitteilte, verbuchte der VfL Nagold im vergangenen Jahr erneut ein positives Ergebnis. Besonders bemerkenswert: Übungsleiter und Ehrenamtliche in allen Abteilungen haben sich im Wert von über 200.000 Euro unmittelbar engagiert und für den Verein auf ihre Aufwandsvergütung verzichtet. Kein Wunder, dass es im Bericht der Kassenprüfer Jens Hofmann und Hauke Schik keinerlei Beanstandungen gab.

Die einstimmige Entlastung des Vorstandes leitete anschließend Bürgermeister Hagen Breitling, der bei dieser Gelegenheit den Mitgliederzuwachs im VfL Nagold lobte und betonte: „Ich finde es toll, auf welchem Weg sich der VfL Nagold befindet.“ Unter Hinweis auf ein sehr erfolgreiches Vereinsjahr mit „hervorragenden sportlichen und ehrenamtlichen Leistungen“ bezeichnete er den VfL Nagold als „Aushängeschild der Stadt“. Aktuell freue man sich in Nagold auf die Fertigstellung der Dreifeldhalle auf dem Eisberg, denn die „wird ein Gewinn für den Schul- und Vereinssport sein“, so Hagen Breitling.

Manuel Klumpp einstimmig zum neuen 2. Vorsitzenden gewählt

Wahlen und Ehrungen standen jetzt ebenfalls auf der Tagesordnung: Dabei wurde Manuel Klumpp einstimmig zum neuen 2. Vorsitzenden gewählt, während Walther Beck in seinem Amt als dritter Vorsitzender bestätigt wurde. Die Kür der Beisitzer fiel auf Ulrich Hamann, Felix Hammann und Clemens Korioth.

Besonders freute sich Holger Ehnes, dass er mit Clemens Korioth, Jürgen Domann, Jonas Ott, Annette Maser, Michael Wandlowsky, Angelo Cuomo und Lucas Fehrenbach (von links) langjährige VfL-Mitglieder ehren konnte. Foto: Priestersbach

Bereits seit 75 Jahren hält Alfons Bollinger dem VfL Nagold die Treue, und für 50-jährige Vereinstreue konnte Holger Ehnes jetzt Jens Hofmann auszeichnen. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden daneben Clemens Korioth, Dorothee Roesling und Heinz Schimanski geehrt, während Angelo Cuomo und Lucas Fehrenbach seit 30 Jahren zum VfL Nagold gehören. Geehrt wurden ebenfalls Julia Benz Jürgen Domann, Andreas Ensslen, Peter Ensslen, Eva Fischer, Jana Grüninger, Annette Maser, Margot Menke, Jonas Ott, Marc Theurer, Rolf Tinneberg, Simon Walz und Michael Wandlowsky für ihre 25-jährige Mitgliedschaft.

In diesem Jahr konnten außerdem besondere sportliche Leistungen gewürdigt werden: Dabei erhielten Luna Schwarz und Lya Schwarz die neu eingeführte goldene Leistungsmedaille des VfL Nagold für ihre Podestplätze bei den Europameistermeisterschaften im Inline-Slalom. Für besondere Verdienste um den VfL Nagold wurden daneben Eberhard Haizmann und Gerd Hufschmidt mit dem Verdienstpreis in Gold, Heiko Hofmann mit dem Verdienstpreis in Silber sowie Martin Schlenker mit dem Verdienstpreis in Bronze ausgezeichnet.