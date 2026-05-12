VfL Nagold: Nagolds größter Verein will frische Akzente setzen

Der VfL Nagold will mit einem attraktiven Kursangebot neue Zielgruppen erschließen. Aber auch in Sachen Gemeinschaft sollen frische Akzente im größten Nagolder Verein gesetzt werden.
„Der VfL Nagold ist attraktiv und wächst – und darauf können wir stolz sein“, fasste der Vorsitzende Holger Ehnes bei der Hauptversammlung im Sportheim die insgesamt erfreuliche Entwicklung zusammen. So werden derzeit rund 1.900 Mitglieder, 150 Teilnehmer in den verschiedenen Kursangeboten sowie 250 Ehrenamtliche gezählt.