VfL Nagold: Luna und Lya Schwarz starten bei Nachtrennen in Spanien

1 Lya Schwarz wuchs als eine der jüngsten Teilnehmerinnen über sich hinaus. Foto: /Luis Velasco

Die Inline-Alpin-Rennläuferinnen Luna und Lya Schwarz vom VfL Nagold starten Nachtrennen des 8. Xamascada-Parallelslalom im spanischen Villablino. Luna Schwarz gelingt der Sprung ins Finale.









Link kopiert



Die internationale Inline-Alpin-Elite traf sich in Villablino (Spanien) zum 8. Xamascada-Parallelslalom. Die einzigartige Atmosphäre und das spektakuläre Eins-gegen-eins-Rennen ziehen jedes Jahr die besten Sportler aus vielen Nationen an. Auch in diesem Jahr kam es im Nachtrennen unter Flutlicht auf jede Tausendstel Sekunde an. Der Athlet gewinnt, der die Nerven, Schnelligkeit und Konzentration über eine Wettkampfdauer von fast sieben Stunden behält.