1 Luna Schwarz wurde in der Schweiz ihrer Favoritenrolle gerecht. Foto: Alexander Schwarz

Bei der Jugend- und Junioren-EM im Inline Alpin am Vierwaldstätter See treten die Schwestern Luna und Lya Schwarz vom VfL Nagold an – mit Erfolg.









Bei der Jugend- und Junioren-EM im Inline Alpin in Hergiswil und Beckenried am Vierwaldstätter See in der Schweiz gingen für den VfL Nagold Luna Schwarz (Jahrgang 2010) als Titelfavoritin im Slalom und Riesenslalom und ihre jüngere Schwester Lya Schwarz (Jahrgang 2013) an den Start.