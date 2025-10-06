VfL Nagold: Luna Schwarz holt zwei deutsche Meistertitel

Die Inliner vom VfL Nagold erleben einen gelungenen Saisonabschluss beim Baden-Württemberg-Cup in Tuttlingen. Das gilt vor allem für Luna Schwarz.

Mit zahlreichen Podestplätzen, zwei deutschen Meistertiteln von Luna Schwarz und vielen starken Leistungen im Nachwuchsbereich feierte der VfL Nagold beim Inline-Alpin-Baden-Württemberg-Cup in Tuttlingen einen eindrucksvollen Saisonabschluss. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft war über beide Tage hinweg geprägt von Teamgeist, Begeisterung und Zusammenhalt.

Besonders anspruchsvoll Kalte Temperaturen und Regen machten den technisch anspruchsvollen Riesenslalom-Kurs am ersten Tag besonders schwierig, doch das junge Nagolder Team meisterte die Herausforderung mit Bravour. Allen voran überzeugte Luna Schwarz, die als einzige Nagolder Starterin bei der deutschen Meisterschaft antrat. Mit zwei starken Läufen sicherte sie sich souverän den Titel im Riesenslalom. Auch im Baden-Württemberg-Cup glänzten die Nachwuchstalente mit hervorragenden Resultaten: Maria Ensslen (U8) wurde Vierte, Jakob Flury (U10) gewann mit einer toller Leistung, Fabienne Hektor erreichte den zweiten Platz in der U10, Lisa Welte fuhr auf Platz vier und Clara Ensslen auf Platz sechs. Paul Flury (U10) musste sich mit dem zweiten Platz nur einem starken Italiener geschlagen geben und Lya Schwarz (U12) siegte in ihrer Altersklasse.

Gute Stimmung beim VfL

Am zweiten Wettkampftag zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite. Bei Sonne, viel Motivation und guter Stimmung startete der Tag mit dem beliebten Skitty Cup, bei dem die Nagolder Kinder mit Begeisterung den Parcours absolvierten und tolle Platzierungen erreichten.

Das Highlight folgte im Anschluss: die deutsche Meisterschaft im Slalom sowie der Baden-Württemberg-Cup im Slalom. Erneut glänzte Luna Schwarz mit zwei großartigen Läufen und sicherte sich auch hier den DM-Titel. Bei den Aktiven Herren wurde Peter Ensslen mit zwei beherzten Slalomläufen Fünfter.