VfL Nagold: Luna Schwarz holt zwei deutsche Meistertitel

Die Inliner vom VfL Nagold erleben einen gelungenen Saisonabschluss beim Baden-Württemberg-Cup in Tuttlingen. Das gilt vor allem für Luna Schwarz.
Mit zahlreichen Podestplätzen, zwei deutschen Meistertiteln von Luna Schwarz und vielen starken Leistungen im Nachwuchsbereich feierte der VfL Nagold beim Inline-Alpin-Baden-Württemberg-Cup in Tuttlingen einen eindrucksvollen Saisonabschluss. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft war über beide Tage hinweg geprägt von Teamgeist, Begeisterung und Zusammenhalt.