VfL Nagold legt wieder los: Der VfL lässt es krachen

1 Frederic Fleischle versucht, sich durchzusetzen. Foto: Kraushaar

Mit einem Doppel-Testspiel-Wochenende hat der VfL Nagold seine erste Vorbereitungswoche abgeschlossen.









Link kopiert



Nach dem Trainingsauftakt am Montag hatte sich der VfL Nagold fürs Wochenende gleich zwei Härtetests ins Testspiel-Körbchen gelegt. Am Samstag ging es gegen den VfL Sindelfingen, eine Art Angstgegner der vergangenen Landesliga Staffel 3. In der nächsten Saison treffen die beiden Clubs aufgrund der Strukturreforn aber nicht mehr aufeinander. Zudem ging es am Sonntag gegen den Fast-Regionalliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach, der diese Ambition nun in der kommenden Spielrunde in die Realität umsetzen will.