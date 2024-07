VfL Nagold legt los: Knallharter Doppelpack wartet

1 Alle VfL-Akteure sollen beim Doppel-Testspiel Wochenende eine Chance bekommen. Foto: Kraushaar

Der VfL Nagold hat am Montag mit dem Training losgelegt und geht am Wochenende gleich in die Vollen. Nach nur knapp einer Woche Vorbereitung haben es Samstag und Sonntag gleich kräftig in sich, denn die Gegner, die im heimischen Nagolder Stadion aufkreuzen, sind nicht von Pappe. Die Fans können sich jedenfalls auf ein spielerisches Feuerwerk freuen, denn beide Teams sind ambitioniert und werden dem VfL Nagold, für den es am 20. Juli im wfv-Pokal ernst wird, alles abverlangen.