VfL Nagold: Kommt jetzt die Chance für einen Stoßstürmer?

Nach der Niederlage gegen die SG Empfingen steht der VfL Nagold nun gegen die Spvgg Freudenstadt unter Zugzwang – vor allem offensiv.
VfL Nagold – Spvgg Freudenstadt (Samstag, 15.30 Uhr). Fünf Mannschaften sind in der Staffel 3 der Fußball-Landesliga nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten noch ungeschlagen. Die Situation dürfte sich nach diesem Wochenende aber verändern. Spitzenreiter TSG Balingen II und der punktgleiche Verfolger SC Tuttlingen treffen direkt aufeinander, der SV Nehren spielt beim FC Albstadt und die SG Empfingen dürfte beim VfL Mühlheim den nächsten Dreier einfahren.