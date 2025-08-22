VfL Nagold: Kommt jetzt die Chance für einen Stoßstürmer?

Nach der Niederlage gegen die SG Empfingen steht der VfL Nagold nun gegen die Spvgg Freudenstadt unter Zugzwang – vor allem offensiv.

VfL Nagold – Spvgg Freudenstadt (Samstag, 15.30 Uhr). Fünf Mannschaften sind in der Staffel 3 der Fußball-Landesliga nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten noch ungeschlagen. Die Situation dürfte sich nach diesem Wochenende aber verändern. Spitzenreiter TSG Balingen II und der punktgleiche Verfolger SC Tuttlingen treffen direkt aufeinander, der SV Nehren spielt beim FC Albstadt und die SG Empfingen dürfte beim VfL Mühlheim den nächsten Dreier einfahren.

„In unserem Umfeld wird nur davon gesprochen, mit wie vielen Punkten Vorsprung wir Meister werden“, beschrieb der Empfinger Trainer Alexander Eberhart die Stimmung nach dem 1:0-Sieg gegen den VfL Nagold. Er ist für seinen trockenen Humor bekannt und nahm die Glückwünsche – auch von renommierten Trainerkollegen wie Pascal Reinhardt (Sonnenhof Großaspach) – ganz entspannt entgegen.

Schuon in Erklärungsnot

Der Nagolder Trainer Marcel Schuon war dagegen in Erklärungsnot. „Die haben das clever gemacht, die 50:50-Situation gingen alle an die Roten, unter dem Strich ist aber nichts passiert. Wir sind erst am zweiten Spieltag“, fasste der Ex-Profi zusammen. Aber seine Vorschau auf diesen Samstag, an dem die Spvgg Freudenstadt ins Nagolder Reinhold-Fleckenstein-Stadion kommt, war eindeutig: „Mund abwischen und weiter geht’s. Gegen die Spvgg Freudenstadt müssen drei Punkte her.“

Nico Graf fällt wohl aus

Schuon wird wohl die ein oder andere Umstellung vornehmen – auch bedingt durch Verletzungen und eine Sperre. Hinten fällt Nico Graf (Adduktoren) aller Wahrscheinlichkeit aus. Für ihn kam Fabian Mücke ins Team. Hinter Ruben Cinar steht ein Fragezeichen. Seine Position dürfte Johannes Fleischle einnehmen, dessen spielerischen Qualitäten gegen die SG Empfingen schmerzlich vermisst wurden.

Auch offensiv besteht beim VfL Nagold Handlungsbedarf: Nur ein gefährlicher Abschluss in 90 Minuten ist zu wenig – Panagiodis Karypidis und Niklas Watzl taten sich gegen die Empfinger unheimlich schwer. „Die Spvgg Freudenstadt wird ihr Heil in der Defensive suchen“, stellt Schuon sein Team auf noch mehr Wiederstand ein. Die Chance für einen Stoßstürmer? Tom Gutekunst wäre sowohl körperlich als auch physisch die ideale Lösung für einen Platz in der Box.

Burak Tastan ist gesperrt

Fehlen wird Burak Tastan, der sich gegen die SG Empfingen eine Gelb/Rote Karte eingefangen hatte. In Unterzahl hatte Schuon mit der Zurücknahme von Elisa Bürkle auf die Sechserposition gleich eine Alternative probiert. Ob die auch am Samstag zum Tragen kommt, ist ab 15.30 Uhr im Spiel gegen die Spvgg Freudenstadt zu sehen, zu dem wieder eine stattliche Kulisse im Nagolder Reinhold-Fleckenstein-Stadion erwartet wird.