VfL Nagold: Keiner hat sich für die Startelf empfohlen

Der Nagolder Trainer Marcel Schuon hatte seinem Team zuletzt ein spielfreies Wochenende gegönnt. Nur ein Teil kam in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.
VfL Nagold – SSC Tübingen (Samstag, 15.30 Uhr). Dank dem Unentschieden beim Tabellendritten TSG Balingen II hat sich die Situation für den VfL Nagold in der Fußball-Landesliga nicht gravierend verschlechtert. Die Schuon-Elf ist als Tabellensechster mit 18 Punkte immer noch an der Spitzengruppe dran, allerdings benötigt sie am Samstag einen Heimsieg über den SSC Tübingen, um diese Ausgangsbasis weiterhin aufrecht halten zu können. Rein rechnerisch gesehen wird sich die Situation in der Spitzengruppe am 12. Spieltag auf jeden Fall verändern, auch weil der Tabellendritte TSG Balingen II als klarer Favorit in die Begegnung mit dem VfL Mühlheim geht.