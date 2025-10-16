VfL Nagold: Keiner hat sich für die Startelf empfohlen

Der Nagolder Trainer Marcel Schuon hatte seinem Team zuletzt ein spielfreies Wochenende gegönnt. Nur ein Teil kam in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

VfL Nagold – SSC Tübingen (Samstag, 15.30 Uhr). Dank dem Unentschieden beim Tabellendritten TSG Balingen II hat sich die Situation für den VfL Nagold in der Fußball-Landesliga nicht gravierend verschlechtert. Die Schuon-Elf ist als Tabellensechster mit 18 Punkte immer noch an der Spitzengruppe dran, allerdings benötigt sie am Samstag einen Heimsieg über den SSC Tübingen, um diese Ausgangsbasis weiterhin aufrecht halten zu können. Rein rechnerisch gesehen wird sich die Situation in der Spitzengruppe am 12. Spieltag auf jeden Fall verändern, auch weil der Tabellendritte TSG Balingen II als klarer Favorit in die Begegnung mit dem VfL Mühlheim geht.

„Ich habe der Mannschaft am letzten Wochenende mal frei gegeben. Die Jungs hatten in den letzten Monaten einschließlich Relegation viel gespielt“, blickt VfL-Trainer Marcel Schuon auf die Tage zurück. Ein paar seiner Spieler hatten beim Bezirksligaspiel der zweiten Mannschaft gegen den Tabellenletzten TSV Möttlingen mitgespielt. „Es gab jetzt keinen Lichtblicke, die sich für einen Startplatz in der Stammelf empfehlen konnte“, sagt Schuon angesichts der 1:2-Niederlage.

Ohne Elias Bürkle muss Marcel Schuon versuchen, gegen den SSC Tübingen die bestmöglichste Elf auf den Platz zu bekommen. „Wir haben noch eine Trainingseinheit, da werde ich entscheiden“, will er die letzten Eindrücke abwarten.

Immer für ein Tor gut

Der SSC Tübingen ist ein ziemlich unberechenbares Blatt. Als Zwölfter mit zwölf Punkten unmittelbar vor dem Relegationsplatz angesiedelt, verspricht eine Torbilanz von 21:28 eine unterhaltsame Partie. Der SSC hatte sich am letzten Wochenende der TSG Balingen II mit 3:4 beugen müssen. Nach dem Anschlusstreffer von Jakob Gedeon-Göbel (80.) war die Elf von Trainer Steven Trevallion bis zur Schlussminute dicht an einer Punkteteilung dran. Im Spiel zuvor hatte es gegen den FC Albstadt (1:3) nicht gereicht. Der letzte Sieg wurde Ende September mit 3:0 gegen den TSV Harthausen eingefahren. Die letzten drei Spiele zeigen aber auch, dass der SSC Tübingen immer für ein Tor gut ist.

Bozic genießt das Vertrauen

Ein Warnsignal für die Nagolder Abwehr, die mit elf Gegentoren in zehn Spielen allerdings immer wieder für ein Gastgeschenk gut war. Auch weil sich der VfL immer wieder mit der Torwartfrage beschäftigen muss – unter anderem wegen der lange Speeren von sechs Spielen gegen Lukas Lauxmann. Marcel Schuon hatte reagiert und Mario Bozic von der zweiten in die erste Mannschaft befördert. „Er genießt jetzt unser Vertrauen und bekommt die Chance, sich in die Startelf zu spielen“, hatte der Trainer angekündigt. Das bedeutet, dass Lukas Lauxmann nach seiner Sperre zunächst in die Warteschleife rückt.

Aus der möchte Außenstürmer Nico Gaiser bald möglichst in die Elf zurückkommen. Nach längerer Verletzungspause dürfte er gegen den SSC Tübingen auf die Bank rücken. Eine Position, die er aktuell mit Panagiodis Karypidis, Burak Tastan, Frederic Fleischle und Tom Gutekunst teilen muss.

In Sachen Startelf haben Jonny Rothfuß, Marius Hopp, Chris Wolfer, Matthias Rauser und nicht zuletzt Jan Beifuß die Nasen vorne. Beifuß hat inzwischen schon achtmal in der Landesliga getroffen und belegt aktuell Rang zwei der Torjägerliste gleichauf mit Mirhan Inan von der TSG Balingen II.