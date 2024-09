VfL Nagold in Dornhan

1 Der VfL Nagold (hellblaue Trikots) gewann mit 3:0 in Dornhan. Foto: Wagner

Der VfL Nagold holt drei Punkte bei den TSF Dornhan. Es ist ein echter Arbeitssieg.









TSF Dornhan – VfL Nagold 0:3 (0:1). Der VfL Nagold wurde seiner Favoritenrolle in der Fußball-Landesliga in Dornhan gerecht, entschied die Partie aber erst in der Schlussviertelstunde zu seinen Gunsten.