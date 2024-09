VfL Nagold: In der Viererkette klafft eine Lücke

1 Fabian Mücke (links) fällt beim VfL Nagold gegen den SV Nehren an. Trainer Marcel Schuon und Co-Trainer Kürsat Bodur (rechts) müssen sich daher etwas für die Verteidigung einfallen lassen. Foto: Kraushaar

Gegen den SV Nehren fällt beim VfL Nagold Fabian Mücke aus. Trainer Marcel Schuon will dennoch am 4-1-4-1-System festhalten. Wie er die Lücke in der Innenverteidigung stopfen will, verrät er noch nicht.









Link kopiert



VfL Nagold – SV Nehren (Sonntag 15 Uhr). Fußball-Großkampftag am Sonntag im Reinhold-Fleckenstein-Stadion: Ab 12 Uhr tritt der VfL Nagold II in der Bezirksliga gegen die SG Felldorf/Bierlingen an, ab 15 Uhr die erste Mannschaft in der Landesliga gegen den SV Nehren. Die VfL-Fans können sich auf einen langen Fußball-Sonntag einrichten, für den die erste Mannschaft mit einem weiteren Sieg das i-Tüpfelchen servieren möchte.