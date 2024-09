VfL Nagold in Bösingen: Trainer Schuon erwartet ein „enges Spiel“

VfL Nagold in Bösingen

1 Der VfL Nagold (hellblaue Trikots) hatte zuletzt Heimniederlagen kassiert – so wie hier gegen den SV Zimmern. Foto: Kraushaar

Der VfL Nagold wird froh sein, am Sonntag auswärts zu spielen – denn im heimischen Stadion kommt er mit dem Rasen nicht klar. Mit dem VfB Bösingen wartet ein etabliertes Team der Landesliga.









VfB Bösingen – VfL Nagold (Sonntag, 15 Uhr). 0:3 gegen den SV Zimmern, 2:4 gegen den SV Nehren – die beiden Niederlagen vom VfL Nagold in der noch jungen Saison der Fußball-Landesliga stammen beide aus Heimspielen im Reinhold-Fleckenstein-Stadion – und beide gegen in der Liga fest etablierte Gegner. Zu einem solchen muss der VfL mit dem VfB Bösingen auch am Sonntag.