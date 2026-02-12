VfL Nagold II: Trainer Michael Steger fordert mehr Konstanz

In der Bezirksliga Nordschwarzwald steht der VfL Nagold II auf dem 13. Platz. Trainer Michael Steger meint: Das müsste nicht sein, wenn die Mannschaft konstanter gewesen wäre.
13 Tore in zwei Testspielen – beim VfL Nagold II geht es in der in der Vorbereitung bereits gut zur Sache. Nach einem 4:2-Sieg gegen die Spvgg Oberschwandorf kassierte der Fußball-Bezirksligist gegen den VfL Oberjettingen eine knappe 3:4-Niederlage. „Spielerisch war nicht alles vom Feinsten, aber wir sind auf einem guten Weg“, sagt Trainer Michael Steger über die beiden bisherigen Testspiele.