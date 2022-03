1 Denis Zagaria (links) und die Stuttgarter Kickers wollen ins Pokal-Halbfinale. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter Kickers treten am Mittwoch im Pokal-Viertelfinale beim Landesligisten VfL Nagold an. Wie sich die Blauen schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen.















Die Stuttgarter Kickers träumen in dieser Saison weiter vom WFV-Pokalfinale im eigenen Stadion – am liebsten gegen den SSV Ulm . Zwei Schritte sind dazu noch nötig. Am Mittwoch (Anpfiff 17 Uhr) müssten die Degerlocher dafür im Viertelfinale den Landesligisten VfL Nagold schlagen. Sollte dies gelingen, wartet im Halbfinale der Verbandsligist SSV Ehingen-Süd auf die Blauen, die am vergangenen Wochenende knapp mit 2:1 beim SV Linx gewannen.

Wie sich die Stuttgarter Kickers gegen den VfL Nagold schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Stuttgarter Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Am kommenden Samstag geht es für den Oberligisten dann in der Liga weiter. Dann wartet auf den Zweitplatzierten im Gazi-Stadion auf der Waldau der 1. FC Rielasingen-Arlen.