Streu-Pflichten für Nagolder Anwohner Wer schlampt, dem drohen heftige Geldstrafen

Hunderte Glätteunfälle legten am Mittwochmorgen den Verkehr lahm. Extreme Rutschgefahr bestand aber auch auf Gehwegen. Und da ist oft nicht die Stadt oder Kommune, sondern der Anwohner in der Pflicht. Wer da schlampt, dem drohen in Nagold deutliche Geldstrafen.