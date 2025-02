VfL Nagold: Es gibt ein Wiedersehen mit Christos Thomaidis

1 Christos Thomaidis – hier noch im VfL-Trikot – spielte bis vergangenes Jahr in Nagold. Foto: Kraushaar

Der VfL Nagold ist für die TSG Balingen II die Testspiel-Generalprobe für den Verbandsliga-Start gegen Tabellenführer Türkspor Neckarsulm – bei dem es zum Aufeinandertreffen von zwei Ex-Nagoldern kommen wird. Der VfL sucht dagegen weiter seine Startelf für seinen Start gegen den FC Albstadt.









TSG Balingen II – VfL Nagold (Samstag, 11 Uhr). Die TSG Balingen II trifft als Tabellenzehnter beim ersten Spieltag nach der Winterpause in der Fußball-Verbandsliga auf Tabellenführer Türkspor Neckarsulm. Und in diesem Spiel treffen zwei Akteure aufeinander, die zu Nagolder Verbandsliga-Zeiten um einen Platz im VfL-Angriff gekämpft hatten: Christos Thomaidis und Gianluca Trianni. Trianni zog es nach dem Abstieg zuerst zum GSV Maichingen und als der ebenfalls abgestiegt nach Neckarsulm. Christos Thomaidis – vor dem Wechsel zur TSG Balingen bester Torjäger beim VfL Nagold – versuchte sein Glück bei dem Regionalligisten und steht bei dem aktuell in der zweiten Mannschaft in der Verbandsliga auf dem Platz. Thomaidis hatte sich mit einer 1:2-Niederlage im Kellerduell bei der TSG Tübingen in die Winterpause verabschiedet und nimmt nun am 8. März mit der TSG Balingen II die schwere Aufgabe gegen den Tabellenführer in Angriff nehmen.