VfL Nagold: Erste echte Bewährungsprobe für Lauxmann

1 Torwart Luca Lauxmann kam aus der eigenen A-Jugend in den Nagolder Landesliga-Kader. Foto: Kraushaar Beim 6:0-Sieg in der ersten WFV-Pokal-Runde gegen den TSV Harthausen hatte der neue Nagolder Torwart Luca Lauxmann nicht viel zu tun. Das wird nun in der zweiten Runde wohl anders sein.







VfL Nagold – TSG Balingen II (Samstag, 15.30 Uhr). Ein 50:50-Spiel erwartet Trainer Marcel Schuon in der zweiten Runde des WFV-Pokals, in der sein VfL Nagold die TSG Balingen II empfängt. „In der Vorbereitung haben wir schon zweimal gegen die gewonnen, aber das ist Schnee von gestern. Am Samstag steht ein Spiel mit Wettkampf-Charakter an“, sieht der Nagolder Coach nun gänzlich andere Voraussetzungen gegen den neuen Landesliga-Konkurrenten. Die TSG Balingen II hatte in der Vorsaison auf Rang 13 um einen Punkt den Klassenerhalt in der Verbandsliga verpasst und wird nun in der Staffel 3 der Landesliga als ein Mitbewerber um einen Platz in der Spitzengruppe gehandelt.