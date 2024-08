VfL Nagold: Elias Bürkle erhält eine neue Rolle

1 VfL-Kapitän Elias Bürkle (Mitte) erzielte in Albstadt den Endstand zum Nagolder 4:1-Sieg. Foto: Kraushaar

Elias Bürkle spielt eigentlich in der Offensive des VfL Nagold. Trainer Marcel Schuon setzt ihn nun verstärkt in der Defensive ein – auch am Samstag in Harthausen. Er soll so für Überraschungen sorgen.









TSV Harthausen – VfL Nagold (Samstag, 15.30 Uhr) „Klar, die Stimmung war nach dem ersten Saisonsieg gut. Die Jungs haben Gas gegeben um in die Startelf zu kommen“, ist der Nagolder Trainer Marcel Schuon mit dem Trainingsverlauf unter der Woche zufrieden. Am Samstag muss er mit seinem Team in der Fußball-Landesliga erneut auswärts antreten, Gegner ist der TSV Harthausen. „Ich kenne die Mannschaft nicht. Das ist ein Aufsteiger, der wird sicher am Anfang hinten reinstehen und auf Konter lauern“, erwartet der VfL-Coach auf der Scher eine ähnliche Ausgangsbasis wie beim Spiel in Albstadt. „Wichtig wir sein, dass wir Geduld haben und nicht wieder einem Rückstand hintererlaufen müssen“, meint Schuon und fordert: „Wir müssen konzentriert an die Aufgabe herangehen. Wir haben die Qualität, das Spiel zu bestimmen und auch zu gewinnen.“