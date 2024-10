VfL Nagold: Auf der Suche nach der Heimstärke

1 Der VfL Nagold (hellblaue Trikots) ist auf seinem Kunstrasen bislang zu schwach. Foto: Kraushaar

Erst war der schlechte Rasen im Reinhold-Fleckenstein-Stadion für die Heimschwäche des VfL Nagold verantwortlich. Doch auch auf dem Kunstrasen wird es nicht besser. Jetzt kommt der SV Wittendorf.









Link kopiert



VfL Nagold – SV Wittendorf (Donnerstag, 19 Uhr). „Durch einen Heimsieg das freie Wochenende genießen“ – die Zielsetzung von Marcel Schuon ist eindeutig. Der Coach des VfL Nagold will die Negativserie in Sachen Heimbilanz in der Fußball-Landesliga brechen. Gegen den Tabellen-14. sollen die drei Punkte in der vorgezogenen Partie des 12. Spieltags gegen den SV Wittendorf wieder im Reinhold-Fleckenstein-Stadion bleiben.