1 Aline Rau vom VfL Nagold überzeugt nicht nur als Linksaußen, auch beim Siebenmeter – wie hier beim Auswärtsspiel gegen die Bottwar SG vor einem Jahr – ist sie stets gefährlich. Foto: Hofmann

Bei der Bottwar SG will der VfL Nagold am Sonntag endlich einmal auswärts siegen.









Bottwar SG – VfL Nagold (Sonntag, 18 Uhr). Den Beweis, dass sie auch auswärts punkten können, bleiben die Nagolder Handballerinnen in dieser Saison in der Verbandsliga noch schuldig. Am Sonntag bekommen sie die nächste Chance: Es geht zur Bottwar SG.