VfL Bochum gegen VfB Stuttgart: Warum kommt beim VfB nichts von der Bank?

14 Roberto Massimo kam in Bochum als einziger VfB-Spieler von der Bank. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die 0:1-Niederlage zurück. Foto: imago

Beim 0:1 in Bochum verwundert Trainer Sebastian Hoeneß mit nur einer Auswechslung. Danach stellt sich die Frage nach Hoeneß’ Wechseltaktik.









Beim Spielersatztraining am Sonntag standen sie schon wieder auf dem Trainingsplatz. Anders als für die Stammspieler des VfB Stuttgart, die ihre Zeit im Kraftraum verbrachten, war für die Reservisten ein Fünf-gegen-fünf-Spielchen angesagt. Also für all jene Spieler, die tags zuvor bei der 0:1-Pleite in Bochum gar nicht oder nur kurz zum Einsatz gekommen waren.