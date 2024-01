Am 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart beim VfL Bochum 0:1 verloren, bleibt aber auf dem dritten Tabellenplatz. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Es ist eine bittere Niederlage, da wir über 90 Minuten viele Dinge richtig gemacht haben. Wir hatten selbst viele aussichtsreiche Situationen. Die lange Halbzeitpause war außergewöhnlich. Was dir hier in Bochum nicht passieren darf, ist in Rückstand zu geraten. Die Reaktion danach war aber richtig. Wir konnten enormen Druck erzeugen, hatten viele Strafraumsituationen. Es ist eine schwierige Phase gerade, das Ergebnis tut heute sehr weh.“

VfL-Trainer Thomas Letsch: „Es war ein komisches Fußballspiel. Und auch sicher kein attraktives, was mir heute aber völlig egal ist. Nach dem Tor haben wir mit Leidenschaft unser Tor verteidigt. Das war nicht die feine Klinge heute. Wir hatten in einigen Situationen großes Glück gegen einen starken Gegner. Aber das musst du erzwingen.“

VfB-Kapitän Waldemar Anton: „Wir hatten über weite Strecken die Kontrolle und viel Ballbesitz. Zu Beginn der zweiten Hälfte machen wir dann einen kleinen Fehler, der eiskalt bestraft wird. Unsere eigenen Chancen machen wir nicht, dann wird es natürlich schwierig.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Wir waren gut im Spiel. Die Statistik mit Torschüssen und Zweikämpfen spricht schon für uns. Die Bochumer haben über den ganzen Platz manngedeckt. Wir konnten uns nicht immer gegen die Körperlichkeit durchsetzen und haben die Umschaltsituationen nicht immer sauber zu Ende gespielt. Dennoch kann man der Mannschaft nicht allzu viel vorwerfen. Das Tor bekommen wir durch einen Fehler, der so nicht passieren darf. Wir haben es dann mit allem versucht, was wir hatten.“

