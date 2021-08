1 Bereit für den Bundesliga-Auftakt: Die Stuttgarter Hamadi Al Ghaddioui und Atakan Karazor. Foto: Baumann

Für den VfB Stuttgart beginnt die neue Bundesligasaison am Samstag mit dem Heimspiel gegen die SpVgg. Greuther Fürth. Vorab ein Blick auf die personelle Lage.

Stuttgart - Sechs Wochen Vorbereitung, sieben Testspiele und acht Tage Trainingslager liegen hinter dem VfB Stuttgart, ehe am Wochenende endlich der Grund für den ganzen Aufwand beginnt: die 59. Saison der Fußball-Bundesliga, in der zum 55. Mal der Traditionsclub aus Bad Cannstatt mitspielen darf. Als erfolgreicher Aufgalopp diente das 6:0 in der ersten Pokalrunde beim viertklassigen BFC Dynamo – richtig ernst wird es aber erst, wenn am Samstag (15.30 Uhr) die SpVgg Greuther Fürth im ersten Ligaspiel in Stuttgart gastiert.

