VfB Villingen Bezirksliga: Nach 26 Jahren zurück – Adem Sari freut sich auf Stadt-Derbys

1 Ömer Bulut ist der einzige externe Neuzugang beim VfB Villingen – allerdings ist der Offensivspieler eine echte Verstärkung. Foto: Rohde

Aufsteiger VfB Villingen ist nach 26 Jahren wieder zurück in der Bezirksliga und möchte dort erst einmal den Klassenerhalt ins Visier nehmen. Dies wird für Spielertrainer Adem Sari eine Herkulesaufgabe.









„Bedingt durch den Urlaub waren viele unserer Spieler drei Wochen verreist – und jetzt erst kommen die meisten zurück. Deshalb fängt für uns die Vorbereitung jetzt erst an. Dies bedeutet, dass wir am Anfang der Runde schon noch Zeit brauchen, bis wir zu 100 Prozent fit sind und uns zum Auftakt mit viel Laufarbeit und Kampfgeist durchbeißen müssen“, so der Trainer. Am Samstag (15.30 Uhr) geht es mit einem Heimspiel gegen die SG Riedöschingen/Hondingen los.