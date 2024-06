VfB Villingen – Aufstieg in die Bezirksliga: Spielertrainer Adem Sari nennt die Erfolgsschlüssel

1 Ausgelassen feierten die VfB-Spieler mit ihren Fans in Blumberg den Aufstieg in die Bezirksliga. Foto: Hans Herrmann

Der Villinger Traditionsverein kehrt nach 26 Jahren zurück in die Bezirksliga. Mit FSV-Kreativspieler Ömer Bulut steht der erste Neuzugang fest.









Nach 26 Jahren kehrt der Traditionsverein VfB Villingen - der in den 1980iger bis 90iger Jahren in der Verbands- und Landesliga spielte - wieder zurück in die Bezirksliga. 1998 aus der Bezirksliga abgestiegen und 2013 sogar in den Niederungen der Kreisliga B gelandet, gelang Spielertrainer Adem Sari mit seinem Team nach zehn Jahren in der A-Liga nun in der Relegation gegen den TuS Blumberg in der Addition aus zwei Partien ein 5:4-Sieg.