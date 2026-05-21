VfB und Nationalmannschaft: „Absolute Härtefälle“ – das sagt Nagelsmann über Führich und Mittelstädt

Vier Spieler des VfB Stuttgart stehen im deutschen Aufgebot für die WM 2026. Chris Führich und Maximilian Mittelstädt sind nicht dabei. So begründet es der Bundestrainer.
Die Tatsache, dass bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Alexander Nübel, Angelo Stiller, Jamie Leweling und Deniz Undav vier Spieler des VfB Stuttgart für Deutschland dabei sein werden, war am Donnerstag keine große Überraschung mehr. Und damit auch nicht, dass es Chris Führich und Maximilian Mittelstädt nicht geschafft haben. Die Frage aber war: warum nicht? Das versuchte, Julian Nagelsmann auf Nachfrage unserer Redaktion zu erklären.