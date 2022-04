So kämpft der VfB Stuttgart gegen das Abstiegsgespenst

8 Der VfB steckt wieder mal im Abstiegsschlamassel: Konstantinos Mavropanos nach dem 0:2 der Stuttgarter bei Hertha BSC. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Wieder einmal kämpft der VfB Stuttgart gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Ein Blick zurück zeigt, dass das Team ungeahnte Kräfte wecken kann oder auch sang- und klanglos scheitert.















Noch drei Spieltage stehen in der Fußball-Bundesliga auf dem Programm, der VfB Stuttgart kämpft dabei gegen den VfL Wolfsburg (Samstag/15.30 Uhr), den FC Bayern (8. Mai) und den 1. FC Köln (14. Mai) um den Ligaverbleib. Seit der Saison 2013/2014 geistert das Abstiegsgespenst immer wieder durch die Mercedes-Benz-Arena – manchmal gelang es den Profis, es zu verscheuchen, manchmal aber schickte es den Club in die zweite Liga. Ein kleiner Blick zurück in unserer Bildergalerie.