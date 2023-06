1 Wird bei den Frauen des VfB Stuttgart in den nächsten Tagen noch gejubelt? Foto: Baumann

Die Oberligafrauen des VfB Stuttgart haben den Aufstieg verpasst. Zwei andere Teams haben aber noch Chancen auf den Sprung nach oben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das große Ziel, der Sprung der Fußballerinnen des VfB Stuttgart in die Regionalliga, ist verpasst worden. Auch aufgrund zahlreicher schwerer Verletzungen während der abgelaufenen Saison ist das Team von Trainer Heiko Gerber am Ende lediglich Zweiter hinter dem TSV Neuenstein geworden. Da es in der Oberliga für den Zweitplatzierten keine Aufstiegsmöglichkeit gibt, bedeutet das: Der VfB tritt mit seiner ersten Frauenmannschaft ein weiteres Jahr in der vierten Liga an. Aber: Ganz ohne Aufstieg muss die Saison deshalb nicht enden für die weiß-roten Kickerinnen.