Der Stürmer legt ein Jubiläumsspiel mit Licht und Schatten hin – bleibt aber wie so oft bis zur letzten Minute auf dem Feld. Der Sportchef gibt Einblicke.

Am Ende war es doch noch ein rundum gelungenes Jubiläum für Deniz Undav: In seinem 100. Pflichtspiel für den VfB Stuttgart konnte der Stürmer nicht nur den später 3:1-Heimsieg gegen den 1. FC Köln bejubeln, sondern auch seiner persönlichen Torstatistik einen weiteren Treffer hinzufügen. In der Nachspielzeit, gewohnt kaltschnäuzig, per Direktabnahme gegen die Laufrichtung von FC-Torhüter Marvin Schwäbe.

Für VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ist Deniz Undav ein zentraler Spieler. Foto: Baumann/Volker Mueller

Von einer Auswechslung sah Trainer Sebastian Hoeneß dennoch ab – und bewies damit am Ende das richtige Händchen, als Undav mit seinem Tor für den 3:1-Endstand sorgte. Für Wohlgemuth sind diese Aktionen der entscheidende Grund, weshalb der Stürmer auch ohne persönliche Glanztage meist bis zum Abpfiff auf dem Feld bleibt. „Er macht eben wieder das Tor. Deswegen ist er auch derjenige, der dann auf dem Platz bleibt, auch wenn Wechsel vorgenommen werden“, so der Sportchef über den Angreifer, der in diesem Kalenderjahr bereits sieben Pflichtspiele über die volle Distanz absolvierte.

Der Instinktstürmer ist stets gut für Überraschendes. Auch längere unauffällige Phasen können von einem Moment auf den anderen enden – durch eine spielentscheidende Aktion, die Undav immer wieder im Repertoire hat. Beim wichtigen 3:2 gegen Eintracht Frankfurt im Januar zum Beispiel leitete den Siegtreffer durch Nikolas Nartey in der 87. Minute ein, als er mit einem Pass in die Tiefe den entscheidenden Pre-Assist auf Vorlagengeber Josha Vagnoman beisteuerte. „Wir dürfen eben immer damit rechnen“, betont Wohlgemuth, „dass er noch ein Tor erzielt oder den entscheidenden Impuls in den letzten Minuten setzt.“ Wie zuletzt auch gegen die Kölner.