9 Impressionen von der Trainingseinheit haben wir in der Bilderstrecke zusammengefasst. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart ist in die Trainingswoche vor dem Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 gestartet. Mit guten – aber auch mit schlechten Nachrichten. Der Überblick.















Link kopiert

Am Montagnachmittag hat der VfB Stuttgart das Training nach der 0:2-Heimpleite gegen Borussia Dortmund wieder aufgenommen. Der kommende Gegner der Schwaben ist der 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr, Liveticker).

Lesen Sie aus unserem Angebot: Der VfB-Newsblog

Trainer Pellegrino Matarazzo begrüßte 23 Feldspieler und der Keeper auf dem Rasen und damit so viele Akteure wie schon länger nicht mehr. Darunter auch Sasa Kalajdzic (zurück nach Corona-Infektion) und Mo Sankoh (im Aufbautraining), die die volle, wenn auch für sie nicht allzu kraftraubende Einheit mitziehen konnten. Beide wurden als sogenannte Überzahlspieler eingesetzt und dadurch nicht ganz so intensiv belastet.

Das gilt auch für Daniel Didavi, der am Wochenende wieder eine Option sein könnte. Das auf dem Platz Gebotene war energiegeladen. Die Mannschaft präsentierte sich vor gut 25 Kiebitzen in Spiellaune. Soweit die guten Nachrichten.

Die schlechte: der Kapitän fehlte. Wataru Endo wurde bereits am Samstag positiv getestet, ist in häuslicher Isolation. Ein Einsatz gegen Mainz wäre auf Basis der geltenden Regelungen möglich, scheint aber unwahrscheinlich. Dadurch fehlen dem VfB in Mainz aller Voraussicht nach zwei wichtige Spieler, sofern keine weiteren Ausfälle dazu kommen. Wataru Endo und Atakan Karazor, der eine Gelb-Sperre absitzen muss.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Die Leihspieler-Watch

Weiter geht es für den VfB-Tross am Dienstag mit einem Doppel-Einheit-Tag. Matarazzo bittet seine Truppe zweimal auf dem Trainingsgelände zur Übungseinheit. Einblicke in die Woche und die Personalsituation gibt es am Gründonnerstag vom Trainer persönlich – denn dann steht die Pressekonferenz vor dem Spiel in Mainz an.