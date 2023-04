Der VfB Stuttgart ist in die Trainingswoche in Vorbereitung auf das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am 30. Bundesliga-Spieltag gestartet.

Dass ein Trainer seiner Mannschaft gleich zwei freie Tage am Stück gibt, kommt im hektischen Bundesliga-Alltag nicht oft vor. Nach dem 1:1 des VfB Stuttgart bei FC Augsburg am vergangenen Freitag war es soweit. Trainer Sebastian Hoeneß ließ seine Truppe bis zu diesem Dienstag Luft holen. Schließlich liegen hinter der Mannschaft vier ungeschlagene Partien, das gab es in dieser Runde noch nie.

Ebenfalls noch nie war es unter Hoeneß bisher der Fall, dass alle Spieler einsatzbereit auf dem Feld standen. Keine Wehwehchen, keine Erkältungen, keine sonstigen Sorgen – der Kader präsentierte sich voller Schaffenskraft. Selbst das Wetter spielte mit. Stetiger Dauerregen prasselte während der 90-minütigen Übungseinheit herab – ein Traum für Fußballer, die auf das berühmte „Fritz-Walter-Wetter“ stehen.

Weiter geht es für die Mannschaft am Mittwoch. Am kommenden Samstag steht dann das Duell mit Borussia Mönchengladbach an. Die „Fohlen“ sind am 30. Bundesliga-Spieltag zu Gast in Stuttgart (15.30 Uhr/Liveticker). Die besten Bilder der Einheit finden Sie in der Bildergalerie.