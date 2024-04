9 Der VfB Stuttgart Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart ist vor großer Kulisse in seine kurze Trainingswoche gestartet, die Anhänger kamen zahlreich. Einen Spieler bekamen sie nicht zu Gesicht.









Link kopiert



„Sind denn schon wieder Ferien hier?“, fragte ein verdutzter Sportchef Fabian Wohlgemuth, als er die Fanmassen an der Bande des Trainingsplatzes an der Mercedesstraße sah. Die Anhänger kamen einmal mehr sehr zahlreich, um das Training des Bundesligisten mitzuverfolgen. Da es für die Schwaben eine relativ kurze Woche wird – bereits am Samstag steht der Südgipfel gegen den FC Bayern München an (15.30 Uhr, Liveticker), bekamen sie auch ordentlich etwas zu sehen.