18 Hiroki Ito und Borna Sosa stecken mit dem VfB im Abstiegskampf. Jetzt sind es noch zehn Spiele bis Saisonende. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart steckt zehn Spieltage vor dem Ende der Saison 2022/23 in der Fußball-Bundesliga im Abstiegskampf. Wir blicken zurück, wo die Schwaben zu diesem Zeitpunkt seit der Spielzeit 2006/07 standen – und wo sie am Ende landeten.









Der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga verspricht dieses Jahr einmal mehr Hochspannung. Nach dem 24. Spieltag trennen die letzten fünf Teams in der Tabelle grade einmal drei Pünktchen. Mittendrin ist auch in der Saison 2022/23 der VfB Stuttgart. Nach dem dramatischen Saisonfinale im Mai 2022 müssen die Fans wohl auch in dieser Spielzeit bis zum Schluss zittern.

Am kommenden Samstag geht es für die Schwaben nach dem 1:1 bei Eintracht Frankfurt mit dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg im bunten Sondertrikot weiter (15.30 Uhr/Liveticker). Das Team von Trainer Bruno Labbadia hat zehn Spieltage vor dem Ende der Spielzeit 20 Punkte auf dem Konto und steht damit auf dem Relegationsplatz 16.

Abstieg mit deutlich mehr Punkten

Mit dieser Punktzahl zu diesem Zeitpunkt schaffte der VfB in den vergangenen Saisons seit der Meisterschaft 2007 zweimal den Klassenerhalt. Aber einmal musste man trotz deutlich mehr Zählern nach dem 24. Spieltagen doch den Abstieg verkraften.

Wir haben im Archiv gekramt und herausgesucht, wo der VfB seit der Saison 2006/07 jeweils zehn Spieltage vor Saisonende stand und was am Ende dabei heraussprang. Viel Spaß beim Durchklicken unserer Bildergalerie.