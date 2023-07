Der VfB Stuttgart gehört zu den Bundesligisten mit dem höchsten Zuschauerschnitt. Doch überträgt sich die Unterstützung auf den Rängen auch auf Social Media? Welchen Platz der VfB in der Social-Media-Tabelle der Bundesliga belegt.

Egal ob Instagram, Facebook, Twitter, Youtube oder Tiktok – Bundesligavereine wie der VB Stuttgart sind auf den verschiedensten Social-Media-Plattformen vertreten.

In den sozialen Kanälen veröffentlichen die Vereine Videos aus dem Trainingslager, Bilder vom Siegerteam des Trainingsspiels oder verkünden die Verpflichtung von Neuzugängen. Die Fans haben so das Gefühl, hautnah an der Mannschaft zu sein.

Social Media als Werbefläche

Doch nicht nur die Fans, sondern auch die Vereine profitieren von der Existenz von Social Media. Denn die sozialen Kanäle bieten den Vereinen zusätzliche Werbefläche. Hier können sie kostenlos ihr neues Trikot bewerben oder gegen bezahlte Werbung für einen Sponsor machen. Dabei gilt: Je mehr Follower ein Verein hat, desto mehr kann er für einen gesponsorten Beitrag auf Social Media verlangen.

Welcher Bundesligist über alle sozialen Plattformen hinweg die meisten Follower hat und wo der VfB in der Social-Media-Tabelle der Bundesliga landet (Stand 27.07.2023), erfahren Sie in der Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!