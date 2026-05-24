VfB Stuttgart: WM, Champions League, Saisonstart – so geht es jetzt weiter beim VfB
Die Spieler des VfB Stuttgart nach dem verlorenen Pokalfinale gegen den FC Bayern. Foto: Pressefoto Baumann/Michael Treutner

Mit dem Endspiel im DFB-Pokal ist beim VfB Stuttgart die Saison zu Ende gegangen. Doch es bleibt betriebsam. Wie es nun weiter geht.

Hätte es geklappt mir einem Coup gegen den FC Bayern, die Mannschaft des VfB Stuttgart hätte sich am Sonntagnachmittag in Bad Cannstatt den Fans präsentiert. Vor dem Mercedes-Benz-Museum, wo am Samstag das Public Viewing stattgefunden hatte, hätte der weiß-rote Tross mit den Anhängern gefeiert. Das fällt nun aus, da der VfB 0:3 verloren hat im Pokalfinale von Berlin.

 

Für die Spieler geht es nun entweder in den Urlaub – oder zur Fußball-Weltmeisterschaft. Neun Profis reisen mit ihren Nationalteams nach Amerika. Ermedin Demirovic, zum Beispiel, muss schon am Montagfrüh los. „Da bleibt nicht viel Zeit zu regenerieren. Ich komme heim, werde packen – und dann geht es schon wieder weiter“, sagte der Bosnier, der dem Turnier entgegenfiebert: „Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich nur daran denke.“

Für die deutsche Mannschaft sind Alexander Nübel, Angelo Stiller, Jamie Leweling und Deniz Undav dabei. Luca Jaquez steht im Schweizer Kader, Jeremy Arevalo ist für Ecuador am Ball, Atakan Karazor steht im erweiterten Kader der Türkei. Bilal El Khannouss spielt die WM für Marokko.

Sie alle werden den Trainingsstart des VfB für die neue Saison wohl verpassen – wenngleich noch gar nicht genau feststeht, wann der stattfindet. Realistisch ist ein Termin Mitte Juli. Zwei Testspiele sind bereits terminiert: Am 22. Juli in Balingen und am 29. Juli bei Kickers Offenbach. Anfang August ist ein Trainingslager geplant. Dazwischen (26. Juli) findet die Mitgliederversammlung statt.

Die neue Pokalsaison beginnt am 21. August, ausgelost wird sie bereits am 6. Juni. Den Supercup bestreiten der FC Bayern und Borussia Dortmund als Vizemeister, er findet am 22. August statt. Die neue Spielzeit in der Bundesliga beginnt am 28. August.

Einen Tag zuvor wird ausgelost, gegen welche Gegner der VfB in der Champions League antreten wird. Hier steigt der erste Spieltag dann ab dem 8. September.

 