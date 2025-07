VfB Stuttgart: „Wir verhandeln ja nicht“ – VfB bleibt bei Woltemade hart

1 Vorstandschef Alexander Wehrle (rechts) und Sportvorstand Fabian Wohlgemuth (links) planen mit Nick Woltemade. Foto: imago/Sportfoto Rudel Die Stuttgarter lehnen auch die zweite Offerte des FC Bayern umgehend ab. Ändern könnte die Lage nur ein außergewöhnliches Angebot – das nicht aus München kommen muss.







Link kopiert



Eigentlich waren sie ja gekommen, um die Kino-Premiere des Films über den Pokalsieg zu verfolgen. Für die Verantwortlichen des VfB Stuttgart gab es aber auch an diesem Abend kein Vorbeikommen am bestimmenden Thema dieses Sommers: Wechselt Nick Woltemade zum FC Bayern? Wird schon verhandelt? Die Stuttgarter Antwort auf diese Fragen ist seit Wochen dieselbe, sie war es auch am Mittwoch: „Wir verhandeln ja nicht, es hat sich nichts verändert“, betonte Vorstandschef Alexander Wehrle im Sender „Sky“, während Sportvorstand Fabian Wohlgemuth ergänzte: „Die Faktenlage hat sich in den letzten Tagen nicht geändert.“