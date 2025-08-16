VfB Stuttgart: Wie viele Überraschungen gibt es in der Stuttgarter Startelf?

Der VfB Stuttgart hat beim Supercup ein klares Ziel vor Augen: Mannschaft und Trainer wollen im Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern München an diesem Samstag (20.30 Uhr/Sat.1/Liveticker) in der MHP-Arena den Titel holen. Auch, wenn es für viele Fans nur ein Titelchen ist. „Im vergangenen Jahr haben wir dran geschnuppert und waren nah dran“, sagt Sebastian Hoeneß. Am Ende wurde als Vizemeister im Elfmeterschießen gegen den damaligen Double-Gewinner Bayer Leverkusen verloren.

Jetzt soll es aus Sicht der Schwaben im Duell zwischen dem DFB-Pokalsieger aus Stuttgart und dem Meister aus München im heimischen Stadion anders laufen. Trotz der Stärke des Gegners. „Wir spielen gegen eine der besten Mannschaften in Europa, aber es geht um ein Spiel. Wir müssen über uns hinauswachsen“, sagt Hoeneß, der auf den verletzten Stammtorhüter Alexander Nübel (Ellbogenverletzung) verzichten muss. Leonidas Stergiou (Aufbautraining nach Fußoperation) und Silas (Reha nach Knöchelverletzung) fehlen ebenfalls. Dagegen hat sich Angelo Stiller nach einer Verletzung am Sprunggelenk einsatzbereit gemeldet – dürfte an diesem Samstag aber noch durch Chema Andres vertreten werden.

Dass die Münchner wegen ihrer Teilnahme an der Club-WM erst mit Verspätung in die Vorbereitung eingestiegen sind, will Hoeneß nicht überbewerten. „Wir sollten uns keine Hoffnungen machen, dass der FC Bayern mit einer Formschwäche nach Stuttgart kommt“, sagt der Trainer, der trotz des Transferpokers um Nick Woltemade (will zum FC Bayern) auf den Stürmer in der Anfangself setzt.