VfB Stuttgart: Wie der VfB zuletzt im Winter aus den Startlöchern gekommen ist

9 Im vergangenen Jahr spielte der VfB zum Auftakt nach der Winterpause gegen den 1. FSV Mainz 05. Foto: Baumann/Volker Müller

Sie waren mal lang, mal kurz – die Winterpausen in der Fußball-Bundesliga. Wie ist der VfB Stuttgart danach jeweils aus den Startlöchern gekommen? Wir haben vor dem Jahresauftakt 2024 nachgeschaut.









Link kopiert



Im vergangenen Jahr war das erste Spiel nach der Winterpause zugleich ein Premiere: Erstmals nach seiner Rückkehr betreute der Trainer Bruno Labbadia die Mannschaft des VfB Stuttgart in einem Pflichtspiel. Vorausgegangen war eine knackige Vorbereitung mit Einheiten in Stuttgart und einem zwölftägigen Trainingslager in Marbella.