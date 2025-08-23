VfB Stuttgart: Wie der VfB Geschenke in Köpenick verteilt

Der VfB Stuttgart verliert den Bundesliga-Auftakt in Köpenick. Auch, weil an der Alten Försterei jede Menge Geschenke verteilt worden sind.

Wenn man als ordentlicher Gast gesehen werden will, dann ist es nicht unüblich, Gastgeschenke zu verteilen. So hält es auch der VfB Stuttgart. Ein großer Präsentkorb wechselte noch vor dem Anpfiff an der Alten Försterei in Köpenick den Besitzer. Die Stuttgarter Delegation um Sportvorstand Fabian Wohlgemuth überreichte ihn Union-Präsident Dirk Zingler, der an diesem Samstag Geburtstag feierte. Ein Fläschchen Gin, zwei Flaschen Fellbacher Wein, ein wenig Süßkram. Geschenke eben.

Doch leider hörte der VfB auch danach nicht auf, Geschenke zu verteilen. Das erste Geschenk war die vergebene Kopfballchance von Jeff Chabot in der Anfangsphase. Sie hätte der Partie früh die aus Stuttgarter Sicht richtige Richtung geben können. Weiter ging es mit jeder Menge kleiner Unzulänglichkeiten, die Union gerade recht kamen. Ein schlecht verteidigter Standard und ein nicht unterbundener Konter waren weitere Geschenke, garniert mit zwei Paradeversuchen von Alexander Nübel, die nicht ganz glücklich ausgesehen haben. Damit stand noch vor dem Pausenpfiff ein 0:2 und der VfB vermochte es trotz einer Leistungssteigerung im zweiten Spieldurchgang nicht, der Partie noch eine Wendung zu verpassen.

Am Ende hieß es 1:2, es war bereits das elfte Jahr in Folge, in dem der VfB seinen Auswärtsauftakt in der Bundesliga nicht gewinnen konnte. In diesen elf Partien stehen sogar lediglich zwei mickrige Pünktchen zu Buche, 2022 in Bremen und 2019 in Heidenheim. Das ist ganz schön wenig – und geschenkt gab es dabei ganz offensichtlich überhaupt nichts. Zu allem Überfluss hatte Union-Trainer Steffen Baumgart aber noch ein Geschenk an seine Mannschaft parat – in Form von zwei Tabletts voller frisch gezapfter Pilstulpen, die nach dem Abpfiff ihren Weg vom VIP-Raum in die Union-Kabine fanden.