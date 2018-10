VfB Stuttgart Wer wird neuer Trainer bei den Schwaben?

Eine Idee wird Michael Reschke schon haben für die Nachfolge von Tayfun Korkut. Kommentieren will der Manager des VfB Stuttgart seine Gedanken aber nicht - und auch nichts ausschließen. Klar ist: Wer auch immer in Stuttgart anheuert, muss schnell funktionieren. Namen will der Sportvorstand noch keinen nennen. Ein derzeit heißer Kandidat ist aber Markus Weinzierl. Seit dem Abschied vom FC Schalke 04 vor etwas mehr als 15 Monaten ist der 43 Jahre alte Bayer ohne Job. Laut einem Bericht der Stuttgarter Nachrichten soll Ralph Hasenhüttl dem VfB Stuttgart abgesagt haben. Der 51-jährige Österreicher habe höhere Ambitionen als die Übernahme des Tabellenletzten in der Fußball-Bundesliga.