VfB Stuttgart: „Es gibt keine erste Elf“ – große Konkurrenz in der Defensive

Sechs Spieler für zwei Positionen: In der Innenverteidigung des VfB hat sich in den vergangenen Wochen ein neuer Konkurrenzkampf entwickelt – mit unterschiedlichen Spielertypen.
Grübelt ein Trainer ganz besonders über die Aufstellung, dann oft aus zwei sehr unterschiedlichen Gründen: Er muss einen personellen Engpass kompensieren oder aber einen ausgeprägten Konkurrenzkampf moderieren. Sebastian Hoeneß steht beim VfB Stuttgart derzeit vor beiden Aufgaben. Während auf der Mittelstürmer-Position die Optionen rar sind und Flügelstürmer Tiago Tomas in den Fokus rückt, stehen weiter hinten auf dem Feld die Kandidaten Schlange: In der Innenverteidigung sind selbst die Kaderplätze hart umkämpft, seitdem sich in den vergangenen Tagen und Wochen mehrere Spieler zurückgemeldet haben.