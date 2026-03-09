VfB Stuttgart: Wer schafft es in die Königsklasse? Das Restprogramm der heißesten Kandidaten

Wer schafft es in die Königsklasse? Das Restprogramm der heißesten Kandidaten

Vier Team rangeln sich aktuell um die Plätze drei und vier in der Fußball-Bundesliga: TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, RB Leipzig und Bayer Leverkusen. Blickt man auf den aktuellen Stand der Tabelle in der Fußball-Bundesliga, kämpfen vier Team um zwei Startplätze in der Champions League. Welches Restprogramm hat das Quartett?







Aktuell besteht sie noch – die Chance, dass die deutsche Bundesliga in der kommenden Saison sechs Vertreter in die Königsklasse schicken darf. In der relevanten Rangliste, die das Abschneiden in allen europäischen Wettbewerben abbildet, liegen die deutschen Teams derzeit noch auf Rang zwei. Aber das Rennen hinter den führenden Engländern ist eng, vor allem Spanien ist ein gefährlicher Konkurrent der Bundesliga.