1 Beim VfB sind wieder Zuschauer zugelassen – so stimmungsvoll dürfte es aber so bald nicht werden. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Beim VfB Stuttgart dürfen Geimpfte, Genesene und Getestete das Bundesliga-Auftaktspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth besuchen – von den 23 500 Tickets sind aber erst 17 000 verkauft. Woran liegt das?

Stuttgart - Jetzt ist er also gekommen, der Moment, den die Vereine der Fußball-Bundesliga so lange herbeigesehnt haben. Mit dem Beginn der neuen Saison, die an diesem Freitag (20.30 Uhr/Sat 1) mit dem Eröffnungsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München startet, dürfen auch wieder Zuschauer in die Stadien – nur in begrenztem Umfang zwar, aber immerhin. Knapp 150 000 Besucher sind in den neun Spielen erlaubt – fraglich allerdings, ob auch so viele kommen werden.

