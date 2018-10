VfB Stuttgart Weinzierl beginnt Arbeit als neuer Trainer

Um 11 Uhr wird der 43-Jährige als neuer Cheftrainer der Schwaben und Nachfolger von Tayfun Korkut in der Stuttgarter Arena präsentiert. Am Mittwochnachmittag wird der frühere Coach des FC Schalke 04 und des FC Augsburg erstmals das Training beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga leiten.

Hier der Livestream des VfB von der offiziellen Vorstellung:

Weinzierl hatte am Dienstag beim VfB einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Von Korkut hatte sich der Verein am Sonntag und damit am Tag nach dem 1:3 bei Hannover 96 getrennt.