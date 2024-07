VfB Stuttgart: Wehrle bei Undav zuversichtlich: „Gute Chancen“

1 Deniz Undav möchte beim VfB Stuttgart bleiben. Foto: dpa/Tom Weller

Der VfB Stuttgart glaubt weiter daran, Nationalstürmer Deniz Undav dauerhaft verpflichten zu können. Die Ablöse würde sich in einem für den Bundesligisten „sehr großen finanziellen Volumen“ bewegen.









Der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle glaubt weiter daran, dass der VfB Stuttgart den Fußball-Nationalstürmer Deniz Undav dauerhaft an sich binden kann. „Wir haben bei ihm gute Chancen“, sagte Wehrle am Mittwoch dem Nachrichtenportal BW24. EM-Teilnehmer Undav ist bisher nur vom Premier-League-Club Brighton & Hove Albion an den Vizemeister ausgeliehen, die Stuttgarter wollen ihn nun fest verpflichten.