Die Nicht-Nominierungen einiger Stuttgarter sorgten zuletzt für Unruhe vor Europa-League-Spielen des VfB. Das soll sich nun durch einen neuen Zeitpunkt der Bekanntgabe ändern.

Es kam schon einige Male vor in dieser Saison, dass rund um den VfB Stuttgart vor den Spielen der Europa League leichte Unruhe herrschte. Der Grund: Am Spieltag selbst gab der DFB den Kader für die anstehenden Länderspiele bekannt – teils mit überraschenden Nicht-Nominierungen von Stuttgartern. Vor der Partie beim FC Basel (0:2) betraf das Maximilian Mittelstädt, vor dem Spiel gegen Feyenoord Rotterdam (2:0) Angelo Stiller.

Matthäus plädiert für anderen Zeitpunkt der Kader-Bekanntgabe Rekordnationalspieler Lothar Matthäus war gegen Feyenoord im Stadion – und nahm die Umstände als unglücklich wahr. „Das Spiel war eigentlich zweitrangig. In erster Linie ist über Angelo Stiller diskutiert worden“, sagte der 64-Jährige bei Sky, „es sind wichtige Spiele für den VfB und den deutschen Fußball. Darauf sollte man sich in Ruhe vorbereiten können.“

Die Nicht-Nominierung von Angelo Stiller bestimmte im Vorfeld des VfB-Spiels gegen Feyenoord Rotterdam die Schlagzeilen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Das sieht man beim VfB ähnlich. „Natürlich besteht die Gefahr, dass sich diese Enttäuschung auch auf das Spiel niederschlägt und die Spieler es in den Köpfen mit herumtragen“, betont Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Die Stuttgarter sind deshalb mit dem Verband im Austausch über eine Veränderung der Kader-Bekanntgabe. „Wir haben die Idee beim DFB angeregt, die Abstellung erst einen Tag später am Freitag bekannt zu geben“, sagt Wohlgemuth – und ist zuversichtlich, dass das auch so kommt: „Eigentlich sollte diesem Prozess nichts im Weg stehen. Man denkt darüber nach.“

Zeit für eine Lösung ist ausreichend vorhanden, das nächste Mal stellt sich diese Frage erst in vier Monaten. Am 19. März (Donnerstag) finden die Rückspiele im Achtelfinale der Europa League statt, für das sich der VfB qualifizieren will. Gemäß der bisherigen Praxis würde Bundestrainer Julian Nagelsmann an diesem Tag seinen Kader für die folgenden Länderspiele bekannt geben.