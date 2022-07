Mit Hubschrauber in Klinik 18-Jähriger bei Öfingen von Traktor gefallen

Ein 18-Jähriger hat sich am späten Samstagnachmittag auf dem Eckweg am Ortsrand Öfingen im Zusammenhang mit einem Traktor erhebliche Fußverletzungen zugezogen und ist daraufhin mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden.