Die Ära Sven Mislintat beim VfB Stuttgart ist zu Ende. Nun geht es um dessen Nachfolge – und viele andere Fragen, die der Bundesligist schnell beantworten muss.















Hoch und Tief. Glückseligkeit und Trauer. Begeisterung und Ärger. Treue und Trennung. So ist das im Sport. Der VfB Stuttgart hat diesbezüglich seine eigene, besondere Historie in diesem auch emotionalen Auf und Ab – und passenderweise markiert es der Club am Mittwoch selbst in skurriler Art und Weise in den Sozialen Medien.