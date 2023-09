Was Alexander Nübel für den VfB so wertvoll macht

15 Alexander Nübel ist im Tor des VfB gesetzt. Foto: imago/Michael Weber

Der Torhüter bewahrt seine Mannschaft gegen den SC Freiburg mit starken Paraden vor einem frühen Rückstand. Entscheidend für Nübels Rolle im Stuttgarter Spiel ist aber noch etwas anderes.









Es mag nach einem 5:0 merkwürdig klingen, aber das Bundesliga-Spiel des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg hätte auch ganz anders laufen können. Zu Beginn nämlich waren es die Breisgauer, die gleich zweimal die große Chance zur Führung hatten: erst durch Michael Gregoritsch nach einer Flanke, dann durch Matthias Ginter nach der folgenden Ecke. Und dass der SC mit einem Torerfolg im Rücken schwer zu knacken gewesen wäre, weiß niemand besser als der VfB: Zwischen 2020 und 2022 gingen alle drei Heimspiele gegen die Freiburger verloren – jeweils nach einem Rückstand in der Anfangsviertelstunde. Dass es am Samstag nicht so kam, war vor allem einem zu verdanken: Alexander Nübel.