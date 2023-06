1 Einer seiner wenigen Auftritte im VfB-Trikot: Ömer Beyaz in der Saison 2021/22 im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Gespielt hat er in den vergangenen beiden Jahren fast nie – dennoch ist Ömer Beyaz beim VfB auf lange Sicht noch nicht abgeschrieben. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth erklärt, weshalb.









Als Ömer Beyaz 2021 beim VfB Stuttgart ankam, machte er auf Anhieb eine Menge Eindruck. Schnell, wendig, versiert am Ball – alles zu beobachten im Trainingslager in Kitzbühel. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis der Neuzugang von Fenerbahce Istanbul auch eine Rolle im Bundesligateam spielen würde. Dazu aber kam es nicht, im Gegenteil. Kaum ein VfB-Profi hat in den vergangenen beiden Jahren so wenig gespielt wie der 1,71 Meter große Techniker, der in puncto Härte und Physis dann doch noch merklich Nachholbedarf hatte.